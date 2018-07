Engavetamento congestiona Dutra em SP; não há feridos Um engavetamento entre três carros e dois caminhões interditou parcialmente a Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba (SP). O acidente ocorreu pouco antes das 7h30, na pista sentido Rio. Ninguém ficou ferido. Como uma das duas faixas da via foi bloqueada, às 8h30 havia dois quilômetros de congestionamento naquele trecho. A Dutra também apresentava lentidão em outros pontos, mas em razão do excesso de veículos: na chegada à capital paulista, do quilômetro 230 ao 231; em Guarulhos, do quilômetro 217 ao 221, sentido São Paulo; entre os quilômetros 219 e 224, sentido Rio; e em São José dos Campos, entre os quilômetros 142 e 145, sentido Rio. Na Castelo Branco, a fila de engarrafamento ia do quilômetro 30 ao 32, em Jandira, no sentido interior. A Anhangüera tinha um quilômetro de morosidade na chegada à capital e entre os quilômetros 108 e 105, em Campinas, no sentido São Paulo. Esse último era decorrente da interdição de uma faixa, por conta da colisão entre uma motocicleta e um caminhão, na altura do quilômetro 105. Segundo a concessionária AutoBan, uma pessoa sofreu ferimentos graves. A Anchieta registrava lentidão entre os quilômetros 14 e 10, na chegada à capital. Nas rodovias Ayrton Senna, Bandeirantes, Fernão Dias, Imigrantes, Raposo Tavares e Régis Bittencourt, a circulação era normal, sem registro de acidentes graves.