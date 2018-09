Engavetamento congestiona Marginal Pinheiros, em SP Um engavetamento entre três veículos de passeio, no fim da manhã desta quarta-feira, 21, causou um grande congestionamento na pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castello Branco, próximo à ponte do Jaguaré, zona oeste da capital paulista. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acidente causava, por volta das 13 horas, quase 11 quilômetros de trânsito lento, indo do local até a ponte Nova Morumbi. Três faixas de rolamento da via foram interditadas e apenas duas liberadas para o tráfego. Uma pessoa ficou ferida e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.