Engavetamento de 4 veículos bloqueia rodovia Anchieta Um engavetamento envolvendo quatro veículos - duas carretas, um caminhão e um carro - bloqueava totalmente a Rodovia Anchieta, sentido litoral, na altura do quilômetro 39, no fim da manhã de hoje. De acordo com a Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, a colisão aconteceu por volta das 11 horas e havia congestionamento na região. Até 12 horas, não havia informações sobre vítimas. O pedágio Riacho Grande, na Anchieta, estava bloqueado para a operação comboio em função do acidente e da intensa neblina que atingia a região. Os grupos de veículos saem a cada 30 minutos dos pedágios com escolta de viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária. No restante do sistema, o tráfego era normal, sem registros de outros acidentes ou pontos de parada. A operação é 5X5, com descida ao litoral feita pelas pistas sul da rodovia dos Imigrantes e da Anchieta. Para chegar à capital, o motorista usava as pistas norte das duas rodovias.