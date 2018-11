Engavetamento deixa 1 morto e 3 feridos em SP Um engavetamento envolvendo seis veículos, entre eles um caminhão, deixou um saldo de uma pessoa morta e três feridas, duas em estado grave, por volta das 4h45 de hoje na pista marginal, sentido capital, da Rodovia Anchieta, na altura do quilômetro 16, em São Bernardo do Campo, no Grande ABC paulista.