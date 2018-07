Engavetamento deixa 1 morto na Marginal do Tietê Um engavetamento deixou uma pessoa morta e uma mulher de 46 anos gravemente ferida na tarde de hoje na Marginal do Tietê, na zona norte de São Paulo. O acidente ocorreu por volta das 15h30, na pista expressa, sentido Rodovia Castelo Branco, cerca de 250 metros após a Ponte da Casa Verde. Envolveram-se três caminhões, um ônibus e um carro. O Corpo de Bombeiros socorreu a mulher ferida para a Santa Casa. Segundo a corporação, ela sofreu traumatismo craniano. Nove equipes dos bombeiros atenderam à ocorrência. Em razão do acidente, o trecho da Marginal chegou a ser totalmente fechado entre 16h10 e 16h30. Por volta das 17h50, duas das quatro faixas seguiam bloqueadas e o congestionamento atingia 11,9 km na pista expressa, até a Ponte Aricanduva, e 10,7 km na local, até o Hospital Vila Maria.