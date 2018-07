Engavetamento deixa 10 feridos na Via Dutra Um acidente envolvendo um ônibus, um caminhão e um carro deixou pelo menos 10 feridos na tarde de hoje na altura do quilômetro 90 da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, na região de Pindamonhangaba, interior paulista. De acordo com a NovaDutra, empresa que administra a estrada, o acidente aconteceu por volta das 16h30 e interditou a via por cerca de 1h30, provocando cerca de seis quilômetros de congestionamento, entre o 90 e o 84. A colisão deixou uma vítima grave e nove vítimas com ferimentos leves. Três delas foram liberadas no local e as outras foram encaminhadas a hospitais da região.