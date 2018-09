Engavetamento deixa 11 feridos na Castelo Branco Um engavetamento envolvendo cerca de dez veículos deixou pelo menos 11 feridos na tarde de hoje, na Rodovia Castelo Branco, segundo informações da Concessionária Viaoeste. O acidente aconteceu por volta das 16h30, mas só foi divulgado pela concessionária por volta das 18 horas. Os veículos envolvidos estavam seguindo em direção a São Paulo e colidiram na altura do km 35, na região de Santana do Parnaíba. Chovia forte na região e pode ter sido o motivo para o engavetamento, segundo a Viaoeste. A concessionária informou que ainda não havia sido fechado o balanço do número de carros e pessoas feridas. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. Duas faixas de rolamento ficaram interditadas até as 18h15, segundo a Viaoeste.