Engavetamento deixa 11 feridos na rodovia Ayrton Senna Um engavetamento envolvendo cinco veículos deixou pelo menos 11 feridos na Rodovia Ayrton Senna por volta das 0h30 de hoje. A pista sentido interior-capital foi parcialmente bloqueada na altura do quilômetro 14, em Guarulhos, região Leste da Grande São Paulo. Duas ficaram presas nas ferragens e estão em estado grave. Bombeiros de São Paulo e de Guarulhos, ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e equipes da empresa de Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa) foram acionadas para socorrer as vítimas. Segundo os bombeiros, os feridos foram distribuídos para hospitais da região, entre eles o Hospital Geral de Guarulhos e o Hospital Padre Bento.