Engavetamento deixa 25 feridos na Ponte Rio-Niterói Um engavetamento entre dois ônibus, um deles da Viação 1001, e dois veículos de passeio, feriu pelo menos 25 pessoas hoje. As vítimas foram removidas para o Hospital Souza Aguiar com ferimentos leves ou com crise nervosa. Cinco delas tiveram ferimentos moderados, segundo a concessionária Ponte SA.