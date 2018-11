Engavetamento deixa 3 feridos na Marginal do Tietê-SP Um engavetamento envolvendo cinco carros deixou três pessoas levemente feridas no início da tarde de hoje, na pista expressa da Marginal do Tietê, a 100 metros da Ponte da Casa Verde, em São Paulo. O acidente interditou uma das faixas da via por cerca de 30 minutos, no sentido da Rodovia Castelo Branco, informou a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A medida provocou congestionamento de 2,5 km, até a Ponte das Bandeiras.