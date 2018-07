Engavetamento deixa 4 mortos e 3 feridos no Paraná Um acidente envolvendo quatro veículos - um caminhão, uma caminhonete e dois carros - deixou quatro mortos e três feridos no fim da manhã de hoje na altura do quilômetro 149 da PR-317, em Engenheiro Beltrão, no Paraná. De acordo com informações iniciais da Polícia Rodoviária Estadual, o engavetamento aconteceu por volta do meio-dia. Ainda segundo a Polícia Rodoviária, o acidente ocorreu quando um dos veículos tentava fazer uma ultrapassagem proibida. Os feridos foram encaminhados ao pronto-socorro do Hospital Santa Rita. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão. Por volta das 16h30, a polícia ainda não havia divulgado o nome e a idade das vítimas.