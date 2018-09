Engavetamento deixa 5 feridos na Freguesia do Ó

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acidente aconteceu por volta das 9 horas, na pista sentido Freguesia do Ó, na altura do número 2.500. Um dos veículos envolvidos pegou fogo, de acordo com os bombeiros.

Uma equipe do helicóptero Águia foi acionada para socorrer uma das vítimas, que foi encaminhada ao Hospital das Clínicas com 60% do corpo queimado. Dois feridos foram levados ao Pronto-socorro da Cachoeirinha e outros dois socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Duas faixas da esquerda, no sentido Freguesia do Ó, estão bloqueadas, mas não há registro de lentidão, segundo a CET.