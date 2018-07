Engavetamento deixa dois feridos na zona norte de SP Um engavetamento entre cinco veículos na noite de hoje deixou duas pessoas feridas na Avenida General Ataliba Leonel, entre as avenidas Cruzeiro do Sul e Zaki Narchi, na região do Carandiru, zona norte da capital paulista. Por causa do acidente, que ocorreu por volta das 20 horas, a pista sentido bairro-centro (Tucuruvi-Santana) da via está interditada por completo. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), um dos carros sofreu princípio de incêndio. As duas pessoas que ficaram feridas estão sendo atendidas no local. Por causa do bloqueio, o motorista que segue em direção ao bairro de Santana é obrigado a fazer desvios por dentro do bairro, o que complica o trânsito na região.