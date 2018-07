Engavetamento deixa quatro feridos na BR-040, em MG Um engavetamento envolvendo oito veículos deixou quatro pessoas com ferimentos leves e bloqueou a pista no sentido Rio de Janeiro - Belo Horizonte da BR-040, próximo à capital mineira. O acidente ocorreu por volta das 15 horas de hoje, no quilômetro 561 da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista ficou fechada por 55 minutos e provocou congestionamento de aproximadamente três quilômetros.