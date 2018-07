Engavetamento entre 4 veículos deixa 18 feridos no Rio

Um acidente envolvendo dois ônibus e dois carros deixou pelo menos 18 feridos na faixa seletiva da Avenida Brasil, sentido centro, na altura do Viaduto de Benfica, subúrbio do Rio, na manhã desta sexta-feira, 3. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu por volta das 9h30 e as vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro do Hospital Souza Aguiar. Apesar dos veículos terem sido retirados do local por volta das 10 horas, o trânsito ficou congestionado em diversos trechos.