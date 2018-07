Engavetamento entre nove veículos mata um na Dutra Um engavetamento entre nove veículos resultou na madrugada de hoje na morte de uma pessoa, além de deixar dois gravemente feridos em Jacareí, na Rodovia Presidente Dutra. Mais tarde, dois caminhões colidiram na altura do km 231, já na chegada a São Paulo, deixando uma pessoa ferida. Com os acidentes e a chuva - que deixava as pistas escorregadias e obrigava os motoristas a diminuírem a velocidade -, o trânsito ficou complicado na Dutra na pista expressa para quem segue em direção à capital paulista. Segundo a Novadutra, ainda havia por volta das 7h30 nove quilômetros de congestionamento na pista sentido Rio de Janeiro por causa do engavetamento. Os motoristas também encontravam dificuldade em trafegar na altura do km 229, sentido Rio, na região de São Paulo. Um motorista perdeu o controle do veículo, que seguia em direção ao Rio, atravessou o canteiro e foi parar na pista contrária. Ninguém ficou ferido. O veículo foi retirado da pista, mas a curiosidade dos motoristas deixava o tráfego lento. Anchieta O tráfego ficou complicado na pista sentido litoral da Rodovia Anchieta após um caminhão colidir com um barranco, na altura do km 421. Segundo a concessionária Ecovias, o acidente, sem feridos, aconteceu às 6h45. O caminhão já foi retirado da pista.