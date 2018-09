Engavetamento fere ao menos 19 no centro do Rio Um engavetamento entre dois ônibus e dois carros deixou pelo menos 19 pessoas feridas na tarde de hoje, na avenida do Viaduto do Gasômetro, no centro do Rio de Janeiro. O acidente aconteceu próximo à rodoviária, no sentido da Avenida Brasil. O Corpo de Bombeiros não tinha, até as 19 horas, informações sobre o estado de saúde das vítimas.