Engavetamento fere um e gera trânsito na Imigrantes

SÃO PAULO - Um acidente entre três carretas e um carro deixou uma pessoa ferida no início da tarde desta terça-feira, 21, na Rodovia dos Imigrantes, na região de São Vicente, no litoral paulista. O acidente aconteceu na altura do km 48, no sentido São Paulo. A vítima teve ferimentos leves e foi encaminhada ao pronto-socorro de Cubatão.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) não tem informações da causa do acidente. A Ecovias, concessionária que administra o trecho, informou que a faixa central da Imigrantes foi liberada por volta das 15h. Às 15h30, a via tinha tráfego congestionado do km 53 ao local do acidente, sentido capital, reflexo do acidente.