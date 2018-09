Engavetamento fere um e interdita faixa da Via Anchieta Um engavetamento deixou pelo menos uma pessoa ferida hoje, no km 16 da Rodovia Anchieta sentido capital paulista, em São Bernardo do Campo. Segundo informou a concessionária Ecovias, os bombeiros tentavam retirar a vítima que estava presa entre as ferragens, por volta das 7h30.