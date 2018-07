Engavetamento interdita a Dutra em Lavrinhas

O acidente aconteceu por volta das 4h30, na pista sentido Rio de Janeiro. De acordo com a NovaDutra, a carreta tombou após a colisão e a carga se espalhou na pista. Uma pessoa ficou levemente ferida e foi levada para o Pronto-socorro de Queluz.

Por conta da interdição, foi implantado um desvio por dentro da cidade de Cruzeiro. Os motoristas que seguem para o Rio acessam o desvio no km 34. No outro sentido, o desvio pode ser acessado pelo km 21, segundo a Novadutra.

O acidente provocava, às 8h30, congestionamento de seis quilômetros no sentido São Paulo e um quilômetro no sentido Rio, segundo a concessionária. Ainda não há liberação da via, segundo a Novadutra.