Engavetamento interdita Anchieta no sentido litoral Um engavetamento envolvendo oito veículos interditou totalmente o sentido litoral da Rodovia Anchieta, na altura do km 42, hoje. A colisão aconteceu por volta das 9h30, envolvendo cinco veículos de passeio, um caminhão e dois ônibus. As vítimas estão sendo atendidas no local, segundo a concessionária Ecovias, que ainda não tinha informação do número total de feridos. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o socorro.