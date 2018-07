Engavetamento interdita Rodovia Raposo Tavares em SP

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 12h40. Não há informações sobre feridos. A PRE informou que a faixa 3 da via permanecerá bloqueada até que os veículos sejam retirados do local.

As faixas 1 e 2 foram liberadas por volta das 14h50. O motorista enfrentava cerca de 1 quilômetro de morosidade na região. Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) estão no local.

Marginal do Tietê

A faixa esquerda da pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, na altura da Ponte Jânio Quadros, foi liberada no início destaa tarde.

A via ficou interditada por cerca de 2 horas, depois que um caminhão derrubou uma bobina de aço de cerca de 12 toneladas na via.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acidente aconteceu por volta das 10h30 e a carga atingiu uma placa de sinalização da via. A bobina foi removida para o canteiro central. Ninguém ficou ferido.