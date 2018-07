Engavetamento mata 2 e fere 5 na Castelo Branco, em Osasco

Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas na tarde desta terça-feira, 20, após um acidente envolvendo nove carros e três caminhões na altura do quilômetro 38 da Rodovia Castelo Branco, sentido interior paulista, na região de Santa do Parnaíba, na Grande São Paulo. De acordo com a ViaOeste, empresa que administra o sistema Castelo Branco-Raposo Tavares, o engavetamento aconteceu por volta das 15 horas e os veículos ocupavam uma das faixas da via, complicando o trânsito nas proximidades do local. Os feridos foram encaminhados ao Hospital Regional de Osasco com ferimentos leves.