Engavetamento mata cinco e fere quatro em Curitiba

Por volta das 6h30 desta terça, o engavetamento aconteceu no trecho da rodovia que é uma reta, de acordo com informações da polícia. O socorro às vítimas aconteceu por viaturas do Corpo de Bombeiros da região e da polícia. As quatro pessoas feridas foram levadas para hospitais da região metropolitana de Curitiba e não há informações sobre o estado de saúde delas.

Agentes da PRF e da concessionária Autopista Litoral Sul continuam atendendo à ocorrência no local do acidente, onde os veículos continuam interditando a via e, ainda conforme informações da polícia, não há previsão para liberação da BR-376.