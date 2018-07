Engavetamento na Castelo Branco mata 1 pessoa e fere 9

Quatro equipes do Corpo de Bombeiros, um Helicóptero Águia da Policia Militar e equipes da concessionária que administra o trecho, a CCR Via Oeste, estão no local para o trabalho de resgate. De acordo com os bombeiros, duas pessoas ainda estariam presas nas ferragens. As outras sete feridas teriam tido ferimentos leves.

O engavetamento bloqueia duas das três faixas da rodovia. O acostamento também precisou ser interditado, informou a CCR. O fluxo de veículos segue apenas por uma faixa, gerando lentidão de quatro quilômetros na Castelo Branco. De acordo com a CCR, o congestionamento está entre o quilômetro 36 até o quilômetro 32.