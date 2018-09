Engavetamento na Imigrantes envolve cerca de 50 carros

De acordo com os bombeiros, pelo menos 15 pessoas ficaram levemente feridas e outras duas morreram. Por volta das 15h20, havia 17 carros no local e 43 bombeiros trabalhando no resgate, que está sendo dificultado por causa da forte neblina. As vítimas estão sendo socorridas aos prontos socorros de Diadema, Mauá, Santo André, Cubatão e Santos.

O helicóptero Águia também foi acionado, mas segundo a Polícia Militar ele não pousou para resgate, e está apenas registrando imagens do local do acidente para ajudar no trabalho dos bombeiros.

Segundo a Ecovias, concessionária responsável pela via, por volta das 14h30 foi liberada uma faixa no sentido capital para que os veículos represados entre o local do acidente e o km 48 pudessem seguir viagem.

Os bombeiros também precisaram combater um incêndio em um caminhão. O motorista foi uma das vítimas fatais. Segundo a concessionária Ecovias, o veículo transporta produtos perigosos mas não estava carregado. O fogo foi causado por resquícios dos produtos. A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) enviou uma equipe ao local 13h30 para verificar o problema. Até por volta das 15h30 a assessoria de imprensa do órgão ainda não tinha mais informações.

Não há informações sobre a causa do engavetamento, mas a forte neblina no local que deixou a visibilidade inferior a 30 metros pode ter contribuído. A Via Anchieta é opção para trajeto sentido São Paulo, mas lá a visibilidade também é baixa e está em vigor a operação comboio.