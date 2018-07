Engavetamento na Via Dutra deixa cerca de dez feridos Um engavetamento envolvendo dois ônibus e três carros de passeio no quilômetro 245 da rodovia Presidente Dutra, na altura de Volta Redonda, deixou cerca de dez feridos na manhã deste domingo. O acidente foi registrado às 11h27, mas ainda causa um congestionamento de cerca de cinco quilômetros, no sentido Rio de Janeiro. Um dos ônibus levava torcedores do Vasco para a final da Taça Guanabara, no Engenhão, na capital fluminense.