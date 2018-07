Engavetamento provoca 11 mortes em Itamaraju (BA)

Segundo informações iniciais da PRF, a forte neblina que atingia a região, por volta das 10 horas, fez com que uma cegonheira reduzisse a velocidade, na altura do km 816 da rodovia, ocasionando uma colisão traseira com um ônibus. De acordo com a polícia, os passageiros do coletivo desceram e foram atropelados por outros ônibus que vinham atrás e acabaram batendo.

No total, seis ônibus que transportavam trabalhadores rurais, uma cegonheira, que fugiu do local do acidente, uma viatura da polícia militar e um veículo de passeio se envolveram na colisão.

A polícia rodoviária ainda não soube informar quantas pessoas ficaram feridas e para onde foram encaminhadas.