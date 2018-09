Engavetamento: retirada de veículos só termina amanhã

O acidente aconteceu na altura do km 41, em São Bernardo do Campo, no sentido São Paulo, por volta das 12h45. As vítimas foram socorridas aos prontos socorros de Diadema, Mauá, Santo André, Cubatão e Santos.

Segundo a Ecovias, concessionária que administra a rodovia, a pista norte da Imigrantes permanece interditada e ainda não há previsão para liberar o local. Por volta das 22h40, a Anchieta tinha lentidão do km 55 ao 40, nos dois sentidos, em São Bernardo. A operação comboio continua devido a presença de neblina no trecho.