Engavetamentos na Dutra causam série de acidentes

Cerca de 40 veículos, entre carretas, caminhões, ônibus e veículos de passeio se envolveram nas colisões, que ocorreram entre os kms 78 e 102, trecho entre Roseira e Pindamonhangaba, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Uma forte neblina cobria a região no momento do acidente.

Há informação sobre dezenas de feridos e pessoas presas em ferragens e casos de mortes, segundo a PRF. O congestionamento estava em 11 quilômetros por volta das 13h15. No km 91, sentido Rio, duas faixas foram liberadas. Do outro lado, no km 88, o trânsito estava fluindo pelo acostamento e a faixa da direta, com uma lentidão de 13 quilômetros.