Engenheiro aeronáutico é novo diretor do Inpe

Perondi trabalha no Inpe desde 1982. Já foi gerente do Programa Sino-Brasileiro de Satélites (CBERS) e diretor substituto do instituto, entre 2001 e 2005. Possui formação em engenharia mecânica aeronáutica, tecnologias espaciais e física teórica.

Uma das instituições de ciência e tecnologia mais respeitadas no País, o Inpe é responsável, entre outras coisas, pelo sistema de monitoramento remoto (via satélite) do desmatamento na Amazônia - tema no qual Câmara atuou fortemente e se tornou referência.

Câmara colocou seu cargo à disposição no ano passado, por discordar de algumas políticas do então ministro Aloizio Mercadante (agora na Educação). Com a nomeação de Marco Antonio Raupp para o MCTI, em janeiro, a situação se acalmou, mas o processo de escolha de um novo diretor já estava consolidado.