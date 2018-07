Engenheiro da TO Tecnologia será ouvido no Crea-RJ O engenheiro Paulo Sérgio Cunha Brasil vai prestar depoimento nesta quarta-feira, 8. Ele foi apresentado pela empresa TO Tecnologia Organizacional como responsável pelas obras no Edifício Liberdade, um dos três prédios que desabaram no centro do Rio, no dia 25 de janeiro.