Engenheiro de SP faz sucesso com anti-BBB na internet

Coimbra desenvolveu o "No BBB", nome dado à aplicação, depois de ouvir reclamações dos amigos sobre a invasão de comentários sobre a atração global na internet. Ele se inclui entre as pessoas que abominam o programa e, sobretudo, o espaço que os comentários ocupam na rede virtual.

Após dois dias de trabalho, Coimbra tornou disponível na loja virtual do navegador Google Chrome uma aplicação que bloqueia postagens com os termos BBB, Big Brother ou Big Brother Brasil. O post é substituído por um aviso de conteúdo bloqueado, ficando a critério do usuário o acesso à publicação. "Minha ideia era lançar o aplicativo apenas entre meu grupo de amigos do Facebook, mas quando vi, todo mundo estava baixando." O bloqueador pode ser baixado gratuitamente pelo link http://bit.ly/yXarQw. A extensão deve ser instalada para que entre em funcionamento automaticamente no navegador quando o usuário acessar o Twitter ou o Facebook.

Questionada sobre o aplicativo, a Central Globo de Comunicação (CGCom) chegou a emitir nota informando que "o site do BBB e a repercussão do programa nas mídias sociais, desde o momento em que as inscrições são abertas, são exemplos de sucesso na internet há muitos anos. A iniciativa de bloquear tais assuntos, por si só, já dá a dimensão do sucesso do programa na internet".