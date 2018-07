Engenheiro diz que passarela não estava bem afixada

"A passarela não estava bem ancorada nos pilares, e, por isso, eles não serviram para nada", disse. "A parte central estava simplesmente apoiada sobre as cabeças dos pilares. Provavelmente, o projeto considerou que o peso da passarela seria suficiente para mantê-la firme porque não previu que uma caçamba poderia bater ali. Outras passarelas estão arranhadas pelo contato de veículos." A comissão do Crea investigará se foi um erro de execução do projeto ou se este foi mal formulado.

De acordo com relatos de moradores, não raro caminhões tentam forçar a passagem sob as passarelas da Linha Amarela. Na mesma passarela do acidente, já foram registradas batidas sem gravidade - que, supostamente, não teriam causado abalo estrutural. Houve também casos em que foi preciso esvaziar os pneus do caminhão para que se diminuísse a altura da parte traseira e o motorista seguisse o trajeto.

Especialistas ouvidos pela reportagem consideram ser muito difícil que o motorista do caminhão, Luiz Fernando Costa, da empresa Arco da Aliança, não soubesse que a caçamba estava suspensa. Com 20 anos de experiência em montagem de caçambas, o engenheiro Ricardo Finizola vê essa possibilidade como muito remota. Finizola é gerente industrial da empresa Rio Truck, que instala caçambas, baús e betoneiras em caminhões e há três anos tem como cliente a Arco da Aliança - a empresa afirmou que não colocou a caçamba que provocou o acidente.

"Tudo aponta para falha humana. A caçamba não foi feita para andar levantada. Muda a aerodinâmica do caminhão. O motorista só não nota se estiver muito distraído mesmo, por exemplo, no celular", disse. O engenheiro afirmou que a caçamba é erguida quando se pisa na embreagem e se aciona a tomada de força, dispositivo acoplado à caixa de marcha, que, por sua vez, move a bomba hidráulica do caminhão. Se por um equívoco do motorista o veículo anda com a tomada de força ligada, existe uma possibilidade de a caçamba se levantar conforme o veículo ganha velocidade. "Os equipamentos mais modernos têm um comando que desligam a tomada e a bomba ao mesmo tempo e contam com uma sirene na cabine, que toca se a caçamba levantar."