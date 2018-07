Engenheiro é assassinado durante assalto em Niterói O engenheiro João Gabriel Lima da Frota Machado Macedo, de 29 anos, foi assassinado ontem a tiros durante um assalto em Niterói, na região metropolitana do Rio. O corpo será enterrado nesta sexta-feira no cemitério do bairro do Camarão, no município vizinho de São Gonçalo.