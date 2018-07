Engenheiro é baleado em tentativa de assalto em SP Um engenheiro de 70 anos foi baleado em uma tentativa de assalto na manhã de hoje, na rua Manoel Carlos de Figueiredo Ferraz, em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Cinco suspeitos não identificados, sendo um deles armado com um fuzil, tentaram roubar a residência do engenheiro e, após ter baleado a vítima, fugiram do local.