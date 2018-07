Engenheiro é morto em tentativa de assalto no Rio O engenheiro Marcelo Magalhães Gonçalves, de 46 anos, que trabalhava na Petrobras, foi morto durante uma tentativa de assalto, quando ele trafegava de camionete pela avenida Marechal Rondon, no Engenho Novo, na zona norte do Rio, na manhã desta segunda-feira, 18.