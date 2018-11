Engenheiro é preso com cabos de telefonia furtados Policiais do Deic (Departamento de Investigações sobre Crime Organizado), prenderam na manhã desta quinta-feira o engenheiro elétrico Antônio Lima da Silva Filho, de 47 anos, dono de uma empresa de comércio de sucatas localizada à rua Alencar Araripe, no bairro Ipiranga, zona sul da capital. Ele foi flagrado armazenando 1.200 quilos de cabos furtados das empresas Telefônica e Ilume.