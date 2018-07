Engenheiro mostra dados de ligações de Mizael

A exposição de Tolezani, terceira testemunha do dia, está sendo extremamente técnica. O engenheiro fala sobre as probabilidades de Mizael ter passado por determinados pontos de acordo com as ligações do celular.

Mais cedo, o biólogo Carlos Eduardo de Mattos Bicudo, com especialização em algas, respondeu a perguntas feitas pela acusação. Ele contou que não sabia de onde os sedimentos tinham sido retirados, mas que sabia que se tratava do caso Mércia. Ele falou ainda que recebeu várias lâminas com restos de sedimento para analisar. Mizael é acusado de matar Mércia Nakashima em 2010.