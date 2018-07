Engenheiros fazem nova vistoria em shopping de SP Engenheiros do Departamento de Controle do Uso de Imóveis (Contru) começaram na manhã de hoje uma nova vistoria nas instalações do shopping SP Market, na zona sul de São Paulo, onde oito pessoas ficaram feridas após um desabamento ocorrido na sexta-feira. A vistoria tem o objetivo de conferir se o shopping cumpriu com a determinação da comissão, de restituir os equipamentos de segurança no local. Se for comprovado que todos os pré-requisitos de segurança foram atendidos, o estabelecimento poderá ser liberado parcialmente ainda hoje.