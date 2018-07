Engenheiros responsáveis por bondes serão ouvidos hoje Três engenheiros responsáveis pela manutenção e operação dos bondes de Santa Teresa, no Rio, serão ouvidos a partir das 15 horas de hoje, na Comissão de Análise e Prevenção de Acidente (CAPA) do Crea-RJ. A comissão pretende apurar junto aos funcionários da Companhia Estadual de Engenharia de Transporte e Logística (Central) como eram realizadas as manutenções dos bondes e as possíveis causas do acidente, que deixou seis mortos e 56 feridos, em agosto. O promotor Carlos Andresano Moreira, da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva irá acompanhar os depoimentos.