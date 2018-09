Engenheiros trabalham para bombear usina no Japão

Os testes feitos na sexta-feira mostraram que os níveis do iodo 131 na água do mar a 30 quilômetros de distância do complexo nuclear estavam 1.250 vezes maior do que o normal, mas isso não é considerado uma ameaça à vida marinha ou à segurança alimentar, segundo a Agência de Segurança Nuclear e Industrial.

"As correntes marinhas vão dispersar as partículas de radiação, portanto elas estarão muito diluídas quando forem consumidas pelos peixes e algas marinhas", disse Hidehiko Nishiyama, um alto funcionário da Agência.

Apesar dessa garantia, a divulgação dessa informação deve aumentar a preocupação internacional em relação às exportações de frutos do mar do Japão. Diversos países já proibiram a importação de leite e produtos agrícolas de áreas próximas à usina de Fukushima Daiichi, enquanto outros estão monitorando os frutos do mar japoneses.

Esforços prolongados para evitar um colapso catastrófico na usina nuclear de 40 anos também intensificaram a preocupação mundial em relação à energia nuclear. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon disse que está na hora de reavaliar o sistema internacional de segurança nuclear.

A crise na usina nuclear, que fica a 240 quilômetros ao norte de Tóquio, ofuscou um grande esforço de socorro e recuperação do terremoto de magnitude 9.0 e do tsunami que se seguiu a ele, no dia 11 de março, que deixou mais de 27.100 pessoas mortas ou desaparecidas, no nordeste do Japão.

Engenheiros que estão tentando estabilizar a usina precisam bombear a água radioativa do complexo onde estão localizados três dos seis reatores.

Na quinta-feira, três pessoas que trabalhavam no reator três foram hospitalizados, depois de terem pisado em água cujos níveis de radiação estavam 10 mil vezes mais altos do que o nível normalmente encontrado em um reator. Isso despertou o temor que o núcleo do recipiente possa estar danificado.

Um funcionário da Tokyo Electric Power Co. (Tepco), operadora da usina, disse em uma entrevista coletiva que os peritos ainda tinham que decidir onde colocariam parte da água contaminada, enquanto os engenheiros ainda tentavam restabelecer completamente o fornecimento de energia da usina.

A Tepco disse que estava usando água doce, em vez de água do mar para resfriar pelo menos parte dos reatores, depois que surgiu a preocupação de que os depósitos de sal possam atrapalhar o processo de resfriamento.

Dois dos reatores da usina estão sendo considerados seguros, mas os outros quatro estão instáveis, emitindo vapor e fumaça, ocasionalmente. Porém, a agência de segurança nuclear disse no sábado que a temperatura e a pressão de todos os reatores havia se estabilizado.

O governo disse que a situação está longe de ser resolvida, embora não esteja piorando.

"Estamos evitando que a situação piore --já restabelecemos a energia e bombeamos água fresca-- e estamos dando passos básicos em direção à melhoria, mas ainda não podemos ficar tranquilos", disse o ministro Yukio Edano, durante uma entrevista coletiva no sábado.

Mais de 700 engenheiros se revezam, em turnos, mas ainda não há data prevista para o fim dos trabalhos.