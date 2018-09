Engenheiros vão responder por morte de pedreiro em SP A 5ª Vara Criminal Central de São Paulo recebeu denúncia do Ministério Público contra os engenheiros Roberto Bussab e Tacao Kageyama. Eles são acusados pela morte do pedreiro José Aparecido Ferreira da Silva, em um canteiro de obras no bairro da Mooca, zona leste de São Paulo, dia 5 de maio. Silva, de 18 anos, morreu após cair de um altura de cerca de três metros no poço do elevador da obra. Segundo a denúncia do MP, os engenheiros deixaram de instalar uma fechadura elétrica no portão do elevador da construção de propriedade da empresa Honduras Engenharia e Construções, o que permitiu a queda do funcionário no fosso.