Enquanto isso, na vida Real Um escritor chinês abriu um processo contra Avatar, no Tribunal de Pequim. Ele reivindica direitos autorais, alegando que a produção plagiou do seu livro o nome da cordilheira Aleluia, inserida no longa. Segundo o jornal Xin Beijing, o escritor Zhou Shaomou exige 8% dos lucros globais do filme. Zhou alega que escreveu Tale of the Blue Crows em 1997 e nunca chegou a publicá-lo, mas em 1999 decidiu divulgar a obra na internet, quando a história foi plagiada. Segundo o escritor, 80% do conteúdo do filme são iguais ao de seu livro, pedindo na Justiça a suspensão imediata da projeção do longa de James Cameron. Efe