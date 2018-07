Enredo da Dragões da Real reforça orgulho de ser dragão Penúltima escola do primeiro dia de desfiles em São Paulo, a Dragões da Real chega ao Anhembi com o enredo "Dragão, Guardião Real, mostra seu poder e soberania na Côrte do Carnaval". A letra do samba reforça o orgulho de ser dragão. A escola ficou em sétimo lugar no carnaval do ano passado, na sua estreia no Grupo Especial, com o enredo "Mãe, ventre da vida e essência do amor".