Enredo 'Fama', da Salgueiro, gerou críticas Segunda escola a se apresentar esta noite, o Salgueiro leva para a avenida polêmico enredo sobre a fama, com patrocínio de uma revista de celebridades. A escolha do tema mereceu críticas do deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL), que usou a escola como exemplo de enredo sem relevância cultural. A agremiação se defende. Alega que o patrocínio de R$ 3,5 milhões da revista Caras foi consequência da escolha do enredo, pelo carnavalesco Renato Lage.