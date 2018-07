Ensino básico supera meta no Ideb 2007 no País A educação brasileira superou as metas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) para 2007, anunciou o ministro da Educação, Fernando Haddad, em entrevista coletiva em Brasília, transmitida ao vivo pela internet. O índice considera o rendimento escolar, por meio das taxas de aprovação, reprovação e abandono, e as médias de desempenho dos alunos nas avaliações nacionais - Saeb e Prova Brasil. Os estudantes de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental obtiveram nota média de 4,2, em uma escala de zero a 10. A meta para 2007 era 3,9. A nota de 4,2 atingida corresponde à meta fixada para 2009. O resultado também melhorou entre estudantes de 5ª a 8ª série, que obtiveram nota 3,8, para uma meta de 3,5 em 2007 e de 3,7 em 2009. No Ensino Médio, o índice ficou em 3,5, para uma meta de 3,4 em 2007 e 3,5 em 2009. Haddad comemorou o resultado, mas ponderou: "Não é porque cumprimos a meta de 2009 que podemos arrefecer nosso movimento em favor da educação. Vencemos a primeira etapa, um pequeno trecho do nosso longo percurso."