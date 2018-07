Ensino fundamental a partir dos 5 é debatido Um projeto de lei que torna obrigatória a matrícula de crianças de 5 anos no ensino fundamental causa alvoroço entre os educadores. O texto, de autoria do senador Flavio Arns (PSDB-PR), foi aprovado no Senado e se encontra na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados em regime de prioridade.