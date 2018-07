Ensino fundamental de SP terá 9 anos a partir de 2009

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo começará a implantar na rede pública, a partir de 2009, o ensino fundamental com nove anos de duração. Com a mudança, as crianças começarão a ser alfabetizadas aos seis anos de idade (um ano mais cedo). Para os que já estão na escola não haverá mudança. Algumas instituições municipais já vêm adotando o novo modelo de ensino, que deverá ser instituído em toda a rede municipal e estadual até 2010. De acordo com a secretaria, após o período de matrícula antecipada, de 27 de agosto a 29 de setembro, haverá um balanço da demanda de vagas dos novos alunos. Eles serão distribuídos na rede pública, com preferência para as escolas municipais. Uma segunda intenção do programa é municipalizar as instituições de 1ª a 4ª série. Para matricular seus filhos, pais ou responsáveis devem se dirigir a qualquer escola pública estadual ou municipal (ensino fundamental ou médio) com certidão de nascimento do aluno e comprovante de residência. Os estudantes que já estão na rede têm matrícula automática.