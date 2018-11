Ensino médio estendido começará em 16 unidades

As unidades contarão com professores em dedicação exclusiva. Outra diferença é a integração das disciplinas do currículo.

O novo modelo de ensino médio terá jornada ampliada de seis para nove horas e meia, incluindo três refeições diárias. A estrutura das escolas deve contar com salas temáticas de português, história, arte e geografia, salas de leitura e informática e laboratórios de biologia, química, física e matemática. Além das disciplinas obrigatórias, eles contarão com outras eletivas, de acordo com a área de interesse.

Das 16 escolas, 2 estão na capital paulista, 4 na Região Metropolitana e o restante no interior e no litoral. Essas unidades deverão atender a cerca de 8 mil alunos e o governo estadual prevê uma expansão posterior. A intenção é de que sejam 300 centros até o fim desta gestão, em 2014.

A presidente do Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo (Apeoesp), Maria Izabel Noronha, olha com desconfiança para a medida, que considera insuficiente. "Continua um grande marketing, como foi o outro (do ensino fundamental). Foca em apenas 16 escolas que serão boas. Nas demais, falta tudo."

Técnico. Outra medida da secretaria estadual para intensificar a oferta de tempo integral é a Rede Ensino Médio Técnico. O projeto vai articular o ensino médio regular à educação profissional técnica - o aluno cursará normalmente o currículo do ensino médio e, à tarde, terá a educação profissionalizante. Serão 243 unidades na rede já no ano que vem.

A preocupação com tempo integral faz parte, segundo o governo, dos esforços para colocar o sistema educacional de São Paulo entre os 25 melhores do mundo até 2030. Hoje, é o 53.º entre 65, considerando simulação que apresenta São Paulo como um país no Programa Internacional de Avaliação (Pisa). / P.S.